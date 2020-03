Golf: Ryder, Molinari fra migliori 16 big europei di sempre

ROMA, 20 MAR - Francesco Molinari è tra i 16 migliori giocatori europei nella storia della Ryder Cup dal 1979 a oggi. La Ryder Cup Europe, con il golf mondiale fermo a causa dell'emergenza coronavirus, su twitter ha organizzato un sondaggio offrendo a fan e appassionati la possibilità di scegliere il miglior golfista continentale delle sfide biennali contro gli Usa. Col supporto di giornalisti di tutto il mondo è arrivato un elenco di 16 protagonisti che hanno rappresentato il Vecchio Continente in almeno 3 edizioni di Ryder Cup. Tra questi, oltre a "Chicco" Molinari, leggende del calibro di Seve Ballesteros, Nick Faldo e Josè Maria Olazabal. E ancora: big come Rory McIlroy (numero 1 mondiale), Justin Rose (oro ai Giochi di Rio 2016), Ian Poulter (soprannominato Mr.Ryder Cup) e Sergio Garcia (che con 26 punti realizzati vanta il primato assoluto nella competizione). Sedici giocatori, molti testa a testa e un solo vincitore. La sfida virtuale comincerà oggi con gli ottavi di finale. "Chicco" Molinari, che alla Ryder Cup di Parigi 2018 ha realizzato il nuovo record europeo firmando 5 vittorie (di cui 4 in tandem con l'inglese Tommy Fleetwood) in altrettanti incontri, sfiderà lo spagnolo Garcia. "Far parte di questo elenco - ha scritto l'azzurro su twitter - è incredibile. Subito una partita facile - scherza Molinari - contro il capocannoniere di sempre". A incoronare il miglior golfista europeo di sempre - il verdetto dovrebbe arrivare il 20 aprile - saranno appunto gli utenti twitter. Il favorito numero 1 è l'ex campionissimo spagnolo Severiano Ballesteros (8 Ryder giocate in carriera tra il 1979 e il 1995), vincitore, tra i tanti tornei, di due Masters (1980 e 1983) e tre Open Championship (1979, 1984 e 1988). (ANSA).