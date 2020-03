Coronavirus: Olimpia Milano; quarantena finita, partono in 5

MILANO, 19 MAR - Nessun caso di Covid-19 nell'Ax Milano. La squadra ha terminato la quarantena obbligatoria per essere entrata in contatto con Trey Thompkins del Real Madrid, risultato positivo al Coronavirus, e tutti i giocatori stanno bene, senza sintomi. La società ha quindi autorizzato i giocatori a lasciare temporaneamente Milano per tornare a casa dalle rispettive famiglie, con l'obbligo di ripresentarsi al Forum quando l'attività sportiva dovesse riprendere: gli allenamenti sono quindi sospesi fino a data da destinarsi. Ad aver esercitato questo diritto finora sono stati gli americani Kiefer Sykes e Drew Crawford, i serbi Nemanja Nedovic e Vladimir Micov e lo spagnolo Sergio Rodriguez. (ANSA).