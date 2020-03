Coronavirus: lettera basket a tecnici, rivediamo i compensi

ROMA, 19 MAR - La federbasket si appresta a ridurre i compensi ai suoi collaboratori professionali, visto lo stop alle attivita' per l'emergenza coronavirus. La Fip ha inviato in queste ore - apprende l'ANSA - una lettera a diverse categorie di collaboratori, dagli allenatori ai massaggiatori, nella quale si annuncia una "rivisitazione" dei compensi, possibilmente consensuale, "stante l'attuale situazione di assenza di attività". Il tema del taglio degli ingaggi e' stato proposto anche da altri sport, in testa il calcio (ANSA).