Tokyo 2020: l'azzurro Crescenzo ottiene il pass nel karate

ROMA, 18 MAR - L'Italia guadagna un altro pass per Tokyo 2020. La promozione arriva grazie al karate, anche alla luce della cancellazione della Premier League di Madrid, che era in programma dal 17 al 19 aprile prossimi. L'annullamento dell'evento ha permesso aritmeticamente ad Angelo Crescenzo di staccare il biglietto per le Olimpiadi nel kumite, categoria -67 kg. Si tratta del quarto qualificato in questa disciplina, che sarà fra le novità del programma olimpico in Giappone. Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono così a 208 (107 uomini, 101 donne) suddivisi in 24 discipline differenti e con 20 pass individuali. (ANSA).