Coronavirus: la Federciclismo dice no anche agli allenamenti

ROMA, 18 MAR - "La Federciclismo ha disposto la sospensione di tutta l'attività fino alla fine di aprile. Inoltre, il presidente Renato Di Rocco ha proposto all'Assocorridori di rinunciare all'opportunità concessa dal DPCM ai prof. e agli azzurri olimpici di allenarsi su strada, anche per facilitare il lavoro delle forze dell'ordine, già fortemente impegnate". Così la Fci, in un nota, comunica di avere messo fine all'attività ciclistica a causa dell'emergenza coronavirus. "Saranno le nostre scelte, i nostri comportamenti, a decidere per il meglio o per il peggio. E il ciclismo italiano è chiamato a dare il proprio contributo positivo, come ha sempre fatto nei momenti critici della nostra storia", aggiunge la nota. (ANSA).