Futuro Coutinho lontano dal Barca, rispunta l'Inter

ROMA, 18 MAR - Nella prossima sessione di mercato il Barcellona dovrà risolvere un caso spinoso: è quello legato alla situazione contrattual di Philippe Coutinho, attualmente in prestito al Bayern Monaco. Secondo quanto riporta il quotidiano Sport.es, il club tedesco non eserciterà il diritto di riscatto da 90 milioni, pertanto il brasiliano sembra destinato a tornare alla base. Secondo il giornale spagnolo, per Coutinho si sarebbe fatto avanti il Chelsea per chiedere di averlo in prestito. Già un'altra società di Londra, il Tottenham, aveva bussato alla porta dei catalani nello scorso agosto per avere Coutinho - che in Premier è molto apprezzato, dopo i suoi trascorsi ne Liverpool - poi però la trattativa era saltata. Sempre secondo quanto scrive Sport.es anche l'Inter ha chiesto informazioni sul brasiliano a un club come il Barcellona che ha nel mirino Lautaro Martinez. Coutinho ha già indossato la maglia nerazzurra per qualche stagione, prima di essere 'svenduto' al Liverpool. (ANSA).