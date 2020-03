Su Lautaro Martinez anche Manchester City e Chelsea

ROMA, 18 MAR - Il Barcellona, ma non solo: su Lautaro Martinez ci sono anche il Manchester City e il Chelsea. Lo sostiene il Daily Star, secondo cui Pep Guardiola ritiene l'attaccante argentino il sostituto ideale per il 'Kun' Sergio Aguero. Per Lautaro, sia 'Citizens' che 'Blues' sarebbero disposti a sforare i propri budget nel prossimo mercato pur di ottenere le prestazioni dell'interista. Su Lautaro da tempo ha messo gli occhi addosso anche il Barcellona. Il club blaugrana, oltre a un consistente conguaglio, sarebbe pronto a cedere qualche pedina del proprio scacchiere: a cominciare dal cileno Arturo Vidal, da sempre pupillo di Antonio Conte. Gli ultimi due nomi che hanno cominciato a circolare negli ultimi tempi sono quelli del centrocampista brasiliano Arthur Melo e del francese Ousmane Dembelé, attualmente fermo per infortunio. (ANSA).