Coronavirus: Tiger Woods, 'ora cose più importanti del golf'

"In questo momento ci sono molte cose più importanti nella vita rispetto a un torneo di golf. Ora servono sicurezza e intelligenza, occorre fare tutto il meglio possibile per noi stessi, i nostri cari e la comunità". Così Tiger Woods su Twitter interviene sull'emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio anche il mondo dello sport, con il golf tra gli ultimi sport a fermarsi in America solo dopo il primo round del The Players Championship, e i tornei (Masters compreso) di questo periodo rinviati o cancellati, almeno fino alla seconda metà del mese di aprile. (ANSA).