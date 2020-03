Coronavirus: Gaya altro positivo al Valencia "non ho sintomi"

ROMA, 16 MAR - Un altro calciatore del Valencia ha annunciato di essere positivo al coronavirus: è il terzino José Gaya che ha giocato entrambe le partite dell'ottavo di finale della Champions perse dagli spagnoli contro l'Atalanta. Gaya ha scelto il proprio account di Instagram per dichiarare la propria positività al virus, tranquillizzando però i propri follower. "Sono in isolamento a casa e senza sintomi - ha scritto -. Ma adesso sono i nostri anziani che hanno più bisogno di aiuto e che devono essere seguiti dai nostri eroi della salute". Gaya conclude il post, ringraziando i medici e tutte le persone che lottano in prima linea contro il coronavirus. "Sono loro i veri eroi di questa pandemia. Insieme ne usciremo vittoriosi". L'Atalanta, che è stata l'ultima avversaria del Valencia, intanto, era già in isolamento domiciliare dopo la notizia della positività di cinque giocatori del club dei 'pipistrelli'. (ANSA).