Coronavirus: Inghilterra, contratti temponanei per svicolati

ROMA, 16 MAR - Il calcio guarda avanti e rimodula le strategie di gestione di ciascun club: come nel caso dell'esame dei vincoli contrattuali dei tesserati. Secondo il Telegraph sarebbe allo studio, nell'attesa che si pronunci l'Uefa sulle nuove date della stagione, la possibilità di avvalersi dei contratti temporanei per quei calciatori il cui accordo scadrà il 30 giugno prossimo. E questo nell'ipotesi che FA, Premier League, EFL e PFA prolunghino la stagione oltre la data di scadenza dei contratti (30 giugno appunto). Ci sono infatti giocatori che non hanno rinnovato con il club d'appartenenza, né intendono farlo, dunque si pone la questione del loro svincolo dopo la chiusura della stagione sportiva che, a questo punto, sembra avviata verso lo slittamento a causa dell'emergenza coronavirus. (ANSA).