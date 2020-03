Coronavirus: Ryder Cup 2020, avanza ipotesi rinvio

ROMA, 15 MAR - Tra i grandi eventi sportivi che rischiano di essere posticipati di un anno, c'è anche la Ryder Cup 2020. "L'ultimo slittamento - ha spiegato Padraig Harrington, capitano del Team Europe in una intervista al quotidiano irlandese Indipendent.ie - risale al 2001 per gli effetti degli attacchi alle Torri Gemelle. Non so ora cosa accadrà ma sono sicuro che l'evento non si giocherà a porte chiuse, non avrebbe senso". Dopo lo stop al grande circus del golf e il rinvio a data da destinarsi anche del Masters Tournament (inizialmente in programma dal 9 al 12 aprile), emergono i primi interrogativi su un ipotesi slittamento della sfida tra Usa-Europa che dovrebbe svolgersi sul green di Whistling Straits, Haven, in Wisconsin, dal 25 al 27 settembre. "Se dovesse succedere - spiega Harrington - ne prenderemo atto. Ma credo sia ancora presto per deciderlo. Sarei stato più preoccupato se questa epidemia fosse arrivata tra maggio e giugno. Prima di andare nel panico, aspettiamo". (ANSA).