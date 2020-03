Golf: Nicklaus, "Masters 2020 non si giocherà"

ROMA, 15 MAR - "Non vedo possibilità di recuperare il Masters, penso che probabilmente quest'anno non si giocherà. Ma questa è solo la mia opinione". Jack Nicklaus dopo il rinvio, per l'emergenza coronavirus, accende un campanello d'allarme sulla possibilità di riproporre nel calendario 2020 del golf mondiale il torneo Slam più affascinante della disciplina. Per 'l'Orso d'oro' del green, che vanta il record di successi (sei) ad Augusta, l'evento, "purtroppo, non si giocherà. In che modo potrebbero reinserirlo nel programma? Non sarebbe giusto per nessuno dei tornei già in programma. La scelta di Fred Ridley, volta a posticipare il The Masters, è stata saggia. La salute e il benessere di tutti vengono al primo posto". E intanto lo stop ha messo in seria difficoltà le agenzie di scommesse di tutto il mondo, in particolar modo quelle di Las Vegas dove già nel 2019 si registrarono puntate record con "William Hill" che fu costretta a pagare una vincita di 1.275 milioni di dollari a James Adducci, scommettitore che piazzò 85.000 dollari sul successo di Woods, quotato a 14 prima dell'inizio della rassegna. A Las Vegas da ormai 11 mesi gli appassionati - fanno sapere i media americani - continuano a piazzare scommesse sul Masters, che ora dovranno essere rimborsate. (ANSA).