Coronavirus: Donnarumma, vinceremo insieme questa partita

MILANO, 14 MAR - "Ciao ragazzi, in questo momento di grande difficoltà stiamo uniti, anche se distanti. Il mio pensiero va a tutte le persone malate e a coloro che lavorano senza sosta per loro e per tutti noi. Facciamoci forza, vinceremo tutti insieme questa partita". Così il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, in un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram per commentare la situazione Coronavirus. (ANSA).