Pugilato: qualificazioni olimpiche, vince solo la Sorrentino

ROMA, 14 MAR - Nel complesso è stata una giornata negativa per gli azzurri impegnati nel torneo preolimpico di pugilato sul ring di Londra. A parte il forfait di Clemente Russo, annunciato via social dallo stesso supermassimo casertano, si è registrato un solo successo, ma in campo femminile. Nei sedicesimi di finale della Categoria 51 kg, infatti, Giordana Sorrentino ha sconfitto la tedesca Gottlob per 5-0. Nei sedicesimi maschili sono stati battuti, invece, Manuel Cappai (52 kg) dal tedesco Touba (5-0) e Francesco Maietta (57 kg) dal ceco Godla per 3-2. (ANSA).