Coronavirus: annullati i mondiali di curling a Glasgow

ROMA, 14 MAR - Nel lungo elenco dello sport che non ci sarà si iscrive anche il curling. Causa epidemia coronavirus saltano infatti i mondiali maschili della disciplina sul ghiaccio che erano in programma a Glasgow dal 28 marzo al 5 aprile: è stata la stessa federazione internazionale a comunicare la cancellazione dei mondiali su raccomandazione del governo scozzese. Dopo l'annullamento annunciato due giorni fa dei Mondiali femminili di Prince George, in Canada, era attesa anche quella della prova degli uomini. (ANSA).