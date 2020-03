Coronavirus: un positivo alla Fiorentina, è Vlahovic

FIRENZE, 13 MAR - L'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic è risultato positivo al test per l'identificazione del Coronavirus - COVID-19. A renderlo noto la società viola con una nota ufficiale in cui si chiarisce anche che al momento Vlahovic, classe 2000, è asintomatico e si trova presso la sua abitazione. La Fiorentina, prosegue la nota, sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa ad iniziare dal censimento di tutte le persone che hanno avuto contatto con il giovane attaccante. (ANSA).