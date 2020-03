Coronavirus: anche Galles-Scozia è stata rinviata

LONDRA, 13 MAR - Anche Galles-Scozia, partita di rugby valida per l'ultima giornata del Sei Nazioni, è stata rinviata. In una nota diffusa dalla Federrugby gallese si legge che, "nonostante gli sforzi perché la partita venisse disputata, alla luce di questa situazione fluida e senza precedenti, il rinvio è diventata l'unica via percorribile". In precedenza erano state rinviate anche le altre due partite dell'ultima giornata del torneo continentale, sia Italia-Inghilterra che Francia-Irlanda. Non è ancora chiaro quando, e se, le suddette partite verranno recuperate. (ANSA).