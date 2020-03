Coppa America: New Zealand, Cagliari va rinviata

CAGLIARI, 13 MAR - World series dell'America's cup di fine aprile a Cagliari sempre più a rischio. Mentre si attende il responso ufficiale del Cor, il Comitato organizzatore dell'evento, New Zealand, il team vincitore della passata edizione, spiega dal suo sito che "è abbastanza ovvio che la manifestazione di Cagliari non possa andare avanti". Le squadre ora stanno discutendo insieme sulle strategie da adottare in seguito all'emergenza coronavirus. Presto è atteso un formale annuncio. Anche i media neozelandesi parlano già di rinvio. Al di là dei punti di vista delle squadre sarà il Cor a dare il verdetto definitivo. Attualmente a Cagliari ci sono due squadre: Luna Rossa al molo Ichnusa e Ineos al molo Sabaudo. Gli allenamenti vanno avanti regolarmente anche nel quartier generale di Britannia. Lì si lavora per le World series, ma soprattutto si pensa alla finale di Auckland nel 2021. (ANSA).