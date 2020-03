Coronavirus: positivo calciatore Chelsea

LONDRA, 13 MAR - Il club inglese del Chelsea ha annunciato che il giocatore Callum Hudson-Odoi è positivo al coronavirus. E' il primo caso per un giocatore della Premier League. In precedenza, il club dell'Arsenal aveva annunciato che anche l'allenatore della squadra, Mikel Arteta era risultato positivo, cosa che aveva causato il rinvio della partita contro Brighton in programma sabato. Venerdì mattina si terrà una riunione di emergenza per decidere sul prosieguo del campionato inglese, il più ricco del mondo.