Coronavirus: ciclismo; Gaviria positivo, ma sono tranquillo

MILANO, 12 MAR - Lo sprinter Fernando Gaviria è risultato positivo al Covid-19. Lo annuncia lo stesso ciclista colombiano, 25 anni, sulle pagine social del suo team, la Uae Emirates, con un videomessaggio: "Ci sono state molte voci sul mio stato di salute ma sto bene. Sono costantemente monitorato e sono risultato positivo al Coronavirus. Sono tranquillo. Ringrazio la squadra e tutti qui in ospedale che si sono presi cura di me così bene. Sono qui per evitare che possa contagiare altre persone. Speriamo tutto si risolva presto". Gaviria, vincitore di cinque tappe al Giro d'Italia e due al Tour de France, è stato ricoverato in una struttura sanitaria di Abu Dhabi dopo lo stop all'Uae Tour, la corsa degli Emirati Arabi interrotta dopo cinque tappe per alcuni casi di positività al Coronavirus. La notizia della positività di Gaviria arriva assieme a quella del russo Dmitry Strakhov della Gazprom Rusvelo. (ANSA).