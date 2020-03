Coronavirus: Pjanic "basta errori,non sottovalutiamo"

TORINO, 12 MAR - "Doveva arrivare e doveva essere forte e rumorosa per capire che stavamo sbagliando. Non commettiamo tutti gli stessi errori, ascoltate chi sta vivendo questa emergenza.Non sottovalutela". Così Miralem Pjanic, compagno di squadra di Rugani, in un post con la foto di una task force contro il coronavirus, medici in camice e mascherina che formano con le mani un simbolo di un cuoricino. "Alla fine c'è sempre luce dopo la notte - prosegue il centrocampista bosniaco - ma bisogna volerlo. Forza @daniruga, siamo squadra anche in momento come questo". (ANSA).