Coronavirus: ghiaccio, stop pattinaggio, hockey e curling

ROMA, 12 MAR - La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha deciso lo stop e l'annullamento di tutti i campionati di hockey. Per la stagione 2019/2020, non verranno assegnati i titoli nazionali che non siano ancora stati attribuiti e saranno bloccate eventuali promozioni e retrocessioni. Annullate anche tutte le gare di Pattinaggio di figura programmate in Italia. Inoltre l'Italia non parteciperà con proprie rappresentative ai Mondiali Junior e Senior di pattinaggio sincronizzato. Stop pure ai campionati italiani di curling. Come per l'hockey, i titoli non verranno assegnati e non ci saranno promozioni né retrocessioni. Le attività nazionali della Pista lunga e dello Short track erano già state interrotte nei giorni scorsi, mentre le attività internazionali delle due discipline sono già state sospese da parte della Federazione Internazionale (ISU). (ANSA).