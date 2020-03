Positivo cestista Real Madrid, stop anche squadra calcio

ROMA, 12 MAR - Un cestista del Real Madrid è risultato positivo al coronavirus e i club madridista ha attivato un protocollo di sicurezza sia per la squadra di basket sia per quella di calcio. Tutti gli atleti - riferiscono i media spagnoli - hanno abbandonato la cittadella sportiva di Valdebebas, facendo saltare anche l'allenamento della squadra di Zinedine Zidane che era programmato per le 11. Calcio e basket a Valdedabas condividono alcuni spazi e pertanto il protocollo è stato attivato per tutti. (ANSA).