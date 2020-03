++ Coronavirus: Fie, stop scherma internazionale ++

ROMA, 12 MAR - Il Comitato esecutivo della Federazione internazionale di scherma (Fie), riunitosi in videoconferenza nella notte, ha deciso di sospendere l'attività agonistica internazionale per i prossimi 30 giorni. Questo dopo aver preso atto della dichiarazione di "pandemia" da parte della Organizzazione Mondiale della Sanità in merito alla diffusione del virus COVID-19. Nel frattempo, la Fie chiederà al Cio di prolungare oltre il 31 marzo il periodo di qualificazione olimpica. Sono sospesi e rinviati: il Grand Prix Fie di fioretto maschile e femminile che era in programma ad Anaheim, in California, da venerdi prossimo, la prova di Cdm di sciabola femminile a Sint-Niklaas, in Belgio, la tappa cdm di sciabola maschile a Budapest e la gara di cdm di spada maschile a Buenos Aires, tutte in programma dal 20 al 22 marzo. Sono inoltre rinviati i Campionati del Mondo Cadetti e Giovani 2020, di Salt Lake City (Usa) dal 3 all'11 aprile. La Fie contatterà i singoli comitati organizzatori e le Federazioni nazionali per una riprogrammazione delle tappe di Coppa del Mondo e del Grand Prix FIE di fioretto, entro il mese di maggio. Relativamente all'attività nazionale, invece, il Consiglio federale della federscherma nei prossimi giorni si confronterà in video conferenza al fine di delineare il calendario dell'attività agonistica nazionale dei prossimi mesi, anche in virtù del rinvio degli appuntamenti internazionali. (ANSA).