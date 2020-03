Coronavirus: golf, crolla prezzo biglietti per i Masters

ROMA, 12 MAR - L'emergenza coronavirus continua a scuotere anche il mondo dello sport e si ripercuote su tutti i più grandi eventi sportivi. A farne le spese anche il Masters Tournament di golf, il primo (e il più affascinante) evento 2020 del Grande Slam, in programma in Georgia (Stati Uniti) dal 9 al 12 aprile. Il costo dei biglietti è crollato ai minimi termini per la prima volta dopo 5 anni con decurtazioni del 30%. Assistere all'ultimo round del torneo, dove si assegnerà la "Green Jacket", costerà "solo" 900 dollari. Per un evento, paragonabile al torneo di Wimbledon nel tennis, che al contrario degli anni passati, a causa dell'emergenza sanitaria, non ha ancora fatto registrare il sold out. (ANSA).