Motogp:rinviata Argentina,ora partenza e' il 3 maggio

ROMA, 11 MAR - Il via della MotoGp è rimandato sempre più a causa dell'emergenza Coronavirus. Fim, Irta e Dorna Sports hanno annunciato il posticipo del Gran Premio d'Argentina previsto dal 17 al 19 aprile, gara che doveva accendere il semaforo verde alla stagione dopo l'annullamento del Gp del Qatar e il rinvio della Thailandia. Data la situazione generata dalla diffusione del coronavirus, l'evento in Argentina a Termas de Rio Hond si svolgerà dal 20 al 22 novembre, mentre il Gran Premio de la Comunitat Valenciana è ora in programma dal 27 al 29 novembre. Il GP delle Americhe si svolgerà dal 13 al 15 novembre, una settimana prima rispetto al Gran Premio de la Repubblica d'Argentina. Visti gli ultimi aggiornamenti, il primo appuntamento con la MotoGP del 2020 dovrebbe essere il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez (Angel Nieto) dall'1 al 3 maggio 2020. Le date per dei test a Valencia di Moto2 e Moto3 e per quelli della MotoGP™ a Jerez verranno stabilite a fine stagione. (ANSA).