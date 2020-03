Golf: Eurotour, McDowell best player di febbraio

ROMA, 11 MAR - E' Graeme McDowell il miglior golfista del mese di febbraio sull'European Tour. Il ritorno al successo sul massimo circuito continentale (Saudi International), sei anni dopo l'ultima volta, ha permesso al nordirlandese di essere nominato come "best player". "G-Mac" con il 51% dei voti ha superato la concorrenza dell'australiano Min Woo Lee - fratello di Minjee Lee (tra le migliori interpreti del golf femminile) e campione in patria nell'ISPS Handa Vic Open -, 2/o con il 33% delle preferenze. Al terzo posto si è piazzato invece l'americano Patrick Reed, vincitore del WGC-Mexico Championship. (ANSA).