Petrucci "l'Europa dello sport prenda decisioni univoche"

ROMA, 10 MAR - "Quello che succede è sotto gli occhi di ognuno, non solo in Italia ma in Europa e nel mondo, tutti a casa: chi ha la responsabilità deve assumere decisioni inequivocabili e univoche". Il presidente della Fip, Gianni Petrucci, al telefono con l'ANSA dopo le vicissitudini della Dinamo Sassari in Spagna, chiede chiarezza all'Europa dello sport. "Gli organismi che regolano le coppe devono decidere oggi e per tutti, con regole molto chiare. Al momento non c'è certezza: si gioca, non si gioca, si gioca senza pubblico. Per alcuni anche gli allenamenti sono difficoltosi - sottolinea -. L'Italia è un Paese chiuso, altri sono come eravamo noi 15 giorni fa. Perchè solo le nostre squadre devono essere limitate quando questo 'disastro' accomuna il mondo? E' il momento delle decisioni concrete. La salute viene prima di qualsiasi competizione sportiva". (ANSA).