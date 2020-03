Coronavirus: Liga ufficializza, due giornate a porte chiuse

ROMA, 10 MAR - La Liga ha ufficializzato attraverso una nota che le partite di prima e seconda divisone spagnola si giocheranno a porte chiuse nelle prossime due giornate. La decisione è stata basata su rapporti diffusi dal Ministero della Salute e dai diverse autorità locali, che vogliono evitare gli assembramenti per eventi, sportivi e non. Già stasera, si giocherà quindi a porte chiuse la partita di campionato Eibar-Real Sociedad, ma era già peraltro disposto per Valencia-Atalanta di Champions League, in campo alle 21. (ANSA).