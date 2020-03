Coronavirus:giocatori Napoli in coda a supermercato di notte

NAPOLI, 10 MAR - Anche alcuni calciatori del Napoli nella tarda serata di ieri si sono messi in fila per fare la spesa al supermercato. Dopo l'annuncio del presidente del Consiglio dell'estensione delle limitazioni lombarde a tutta l'Italia, in centinaia a Napoli sono andati a fare approvvigionamento di generi alimentari nei supermercati notturni che già da alcuni giorni fanno rispettare un numero massimo di clienti all'interno del negozio. E così alcuni tifosi azzurri hanno fotografato Callejon e Llorente che erano in fila con il carrello della spesa all'esterno di un supermercato del Vomero. In coda all'esterno di un altro supermercato anche il portiere Ospina, con la moglie che ha postato su Instagram una storia mentre i due erano in coda per entrare alle 23.10. (ANSA).