Coronavirus:Giustizia Svizzera vieta Basilea-Eintracht

ROMA, 09 MAR - Il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza della Svizzera ha annunciato che il 19 marzo la partita di ritorno degli ottavi di Europa League fra Basilea ed Eintracht Francoforte non verrà disputata, neppure a porte chiuse. "La polizia della città di Basilea ha deciso di non approvare la disputa di questo match - è scritto in una nota -, al fine di proteggere la salute della popolazione e per fermare la diffusione del Coronavirus, nonché il carico di lavoro della squadra medica di Basilea". La partita di andata è in programma questo giovedì a Francoforte, mentre per il ritorno ora l'Uefa dovrà cercare una sede in campo neutro. Basilea-Eintracht Francoforte è la prima partita internazionale 'annullata' per via del Coronavirus. (ANSA).