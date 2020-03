F1: Binotto "tempi non facili, proviamo a far divertire"

ROMA, 09 MAR - "L'Italia e il mondo intero stanno vivendo tempi non facili e noi, come parte della Formula 1, abbiamo il compito di provare a strappare un sorriso o quanto meno di far divertire il pubblico che come sempre attende la prima gara della stagione con una trepidazione simile a quella che anima me e tutti i ragazzi della Scuderia". Così team principal della Ferrari, Mattia Binotto, in una dichiarazione diffusa sul sito ufficiale sull'imminente avvio del campionato, domenica in Australia. "Dopo un lungo inverno di intenso lavoro nel quale abbiamo costruito e sviluppato la nostra monoposto è giunto il momento di avere una prima affidabile indicazione di quale sia il nostro livello di performance e di quanto efficaci siano le migliorie che abbiamo introdotto negli ultimi mesi- ha aggiunto Binotto -. Sappiamo perfettamente che i nostri rivali sono molto forti ma siamo anche consapevoli di quanto lunga sia la stagione che ci aspetta e di quanto gli sviluppi, l'affidabilità e la nostra efficienza nei vari processi potrà essere importante. Affronteremo tutte le sfide che ci attendono da squadra, consci dei progressi che dobbiamo fare e consapevoli di avere alle spalle tanti straordinari tifosi in tutto il mondo", ha concluso. (ANSA).