Sci: Cdm; Maltempo,niente SuperG Kvitfjell,Coppa a Caviezel

KVITFJELL, 08 MAR - Il maltempo con pioggia e neve hanno portato alla cancellazione del SuperG di Coppa del mondo di sci uomini di Kvitfjell. Trattandosi, dopo la cancellazione delle Finali di Cortina, dell'ultimo Super-G stagionale la Coppa di disciplina e' andata allo svizzero Mauro Caviezel che e' al comando della classifica con 365 punti contro i 363 dell'austriaco Vincent Kriechmayrche puntava a in un sorpasso proprio a Kvitfjell per salvare l'onore sciistico del suo paese. Il risultato segna infatti per l'Austria una stagione decisamente negativa: nessuna coppa di disciplini agli austriaci tra uomini e donne. Non succedeva ad 25 anni. Nella prima stagione dopo il ritiro del supercampione Marcel Hirscher, che per otto anni aveva dominato vincendo ininterrottamente la Coppa del mondo, l'Austria si è' ritrovata in crisi. E' superata dalla Svizzera anche nella classifica per nazioni. Per l'assegnazione della Coppa del mondo generale si decidera' tutto fra una settimana nel gigante e nello speciale di Kranjska Gora del 14 e 15 marzo: in corsa ci sono il norvegese Aleksander Kilde con 1.202 punti seguito dal francese Alexis Pinturault con 1.148 e dall'altro norvegees Henrik Kristoffersen con 1.041. Gli ultimi due sono i più' quotati nelle discipline tecniche. (ANSA).