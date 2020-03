Pari con il Celta, Getafe fallisce sorpasso al Siviglia

ROMA, 07 MAR - Il Getafe allenato da Pepe Bordalas fallisce il sorpasso nei confronti del Siviglia, che oggi ha pareggiato 2-2 sul sempre difficile campo dell'Atletico Madrid, facendosi bloccare in casa dal Celta Vigo. Sul terreno del Coliseum Alfonso Perez finisce 0-0, con i padroni di casa che hanno molto da recriminare, ma restano a bocca asciutta. Nella classifica della Liga, guidata dal Barcellona - che ha però una partita in più del Real Madrid, in campo domani a Siviglia contro il Betis - il Getafe è sempre quarto, ma adesso con 46 punti, mentre il Siviglia è terzo con un punto in più (47). Giovedì prossimo il Getafe sarà ospite dell'Inter nell'andata degli ottavi di finale dell'Europa League. (ANSA).