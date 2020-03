Lipsia fallisce l'aggancio al Bayern, 2-2 a Wolfsburg

ROMA, 07 MAR - Il Lipsia fallisce l'aggancio al primato nella classifica della Bundesliga, detenuto dal Bayern Monaco, che sarà in campo domani in casa contro l'Augusta (alle 15,30). La squadra allenata da Julian Nagelsmann è stata fermata sul terreno della Volkswagen Arena dal Wolfsburg sullo 0-0, ottenendo solo un punto in questa sfida della 25/a giornata. I bavaresi, invece, restano a quota 52 e domani potranno provare la fuga. Il Lipsia, anzi, rischia di essere superato dal Borussia Dortmund che in serata è impegnato sul campo dell'altro Borussia, il Moenchengladbach. Sempre oggi 1-1 fra Schalke e Offenheim, il Friburgo ha vinto in casa (3-1) contro l'Union Berlino e il Bayer Leverkusen ha calato il poker in casa contro l'Eintracht Francoforte. Senza vincitori il match fra l'Hertha Berlino e il Werder Brema (2-2). (ANSA).