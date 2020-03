Il Siviglia indenne a Madrid, 2-2 con l'Atletico

ROMA, 07 MAR - Dopo il pareggio del Valencia, prossimo avversario dell'Atalanta in Champions, sul campo dell'Alaves, oggi il Siviglia - prossimo avversario della Roma in Europa League (appuntamento giovedì per l'andata degli ottavi di finale) - ha ottenuto un altro pari, ma per 2-2, sul campo dell'Atletico Madrid. Al Wanda Metropolitano, la squadra di Julen Lopetegui era pure passata in vantaggio con De Jong al 19', ma è stata raggiunta dalla rete su rigore di Morata al 32'. Quattro minuti più tardi Joao Felix ha portato in vantaggio l'Atletico che, prima della chiusura del tempo (43'), è stato agganciato dal gol su rigore di Ocampos. Il Siviglia resta terzo - nell'attesa che giochi il Getafe, attualmente a -2 punti - con 47 lunghezze, alle spalle di Real Madrid (56) e Barcellona (55), mentre l'Atletico Madrid è a 45. (ANSA).