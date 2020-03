Golf: Woods ancora ko, salta anche Players Championship

ROMA, 07 MAR - Aumentano le preoccupazioni sulle condizioni fisiche di Tiger Woods che, dopo il WGC-Mexico, l'Honda Classic e l'Arnold Palmer, sarà costretto a saltare anche il Players Championship, torneo del PGA Tour con montepremi stellare da 15 milioni di dollari in programma la prossima settimana (12-15 marzo) in Florida. "Tornerà in campo appena sarà pronto". Queste le dichiarazioni di Mark Steinberg, manager del californiano. Su twitter è intervenuto direttamente anche Woods. "Non è stata una decisione facile - ha spiegato - ma ora devo ascoltare il mio corpo e riposare adeguatamente. Sono triste, il Players Championship è uno dei migliori eventi stagionali del PGA Tour". E adesso tutta la stampa americana torna a interrogarsi sulle condizioni di salute di Woods. Per ESPN "è giusto sollevare serie preoccupazioni su quanto stia accadendo". Sulla stessa lunghezza d'onda anche Golfchannel e GolfDigest. Ancora uno stop per "The Big Cat" nell'anno dei Giochi di Tokyo e della Ryder Cup americana. (ANSA).