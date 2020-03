Golf: Arnold Palmer, tonfo Every, McIlroy è 4/o

ROMA, 07 MAR - Colpo di scena all'Arnold Palmer, torneo del PGA Tour di golf. In Florida Matt Every, leader dopo il primo round della rassegna (65, -7), e vincitore delle edizioni 2014 e 2015, l'ultimo a riuscire nel back-to-back, è stato eliminato al taglio. A Orlando parziale di 83 (+11) su un totale 148 (+4) per l'americano, autore di una prova disastrosa caratterizzata da un birdie, quattro doppi bogey e 4 bogey. A prendersi la leadership e la ribalta sono stati invece l'inglese Tyrrell Hatton e il sudcoreano Sung Kang, in testa con 137 (-7). Sul percorso del Bay Hill Club & Lodge (par 72) continua a mantenere intatte chance di vittoria anche Rory McIlroy. Il nordirlandese è passato dalla 2/a alla 4/a piazza (139, -5) ed è distante ora due colpi dai leader. Rimontano Patrick Reed (140, -4) e Rickie Fowler (141, -3), rispettivamente al 7/o e 13/o posto. Mentre Brooks Koepka, numero 3 del world ranking, è 38/o (145, +1). Eliminazioni eccellenti per Phil Mickelson (149, +5), Tony Finau (149, +5) e Adam Scott (149, +5). Cadono anche il campione olimpico a Rio 2016, Justin Rose (150, +6), e il vicecampione ai Giochi carioca, Henrik Stenson (149, +5). E ancora: il britannico Tommy Fleetwood (152, +8) e lo spagnolo Rafa Cabrera Bello (156, +12). Dopo Francesco Molinari (ritiratosi poche ore prima dell'inizio della competizione) anche Jason Day è stato costretto al forfait per un infortunio alla schiena. (ANSA).