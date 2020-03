Ciclismo: Nibali, Parigi-Nizza per non alterare il programma

ROMA, 06 MAR - Vincenzo Nibali, che avrebbe dovuto partecipare alla Tirreno-Adriatico di ciclismo (gara cancellata a causa dell'emergenza coronavirus), ha deciso di spostarsi in Francia per partecipare alla Parigi-Nizza, che scatterà domenica e si concluderà il 15 marzo. Il messinese in Francia sarà supportato da una Trek-Segafredo al gran completo, con l'australiano Richie Porte in prima linea. Con loro sarà al via anche il francese Kenny Elissonde, il belga Jasper Stuyven (recente vincitore della Omloop Het Nieuwsblad), il campione del mondo Mads Pedersen, Alex Kirsch e Ryan Mullen, insieme al velocista Edward Theuns. "Ho deciso con il team di essere alla Parigi-Nizza per mantenere praticamente invariato il programma che mi porterà al Giro d'Italia - spiega Nibali -. Al momento è importante mettere chilometri e giorni di gare nelle gambe. Data la situazione in Italia, il cambio di calendario era praticamente obbligatorio. Mi dispiace molto di non poter correre nel mio Paese, spero che la situazione migliori in fretta, indipendentemente dalle gare". "Nella Parigi-Nizza il mio obiettivo è di confermare le buone sensazioni avute nelle ultime due gare e di fare un altro salto di qualità. La squadra è molto forte e ben preparata: voglio dare il mio contributo", conclude Nibali. (ANSA).