Calcio: derby Manchester, riflettori su Guardiola

ROMA, 06 MAR - In Premier League, i fari sono puntati sull'Old Trafford per il derby tra Manchester United e Manchester City. Entrambe sono in un buon momento, i Red Devils, quinti in classifica, inseguono la Champions League distante 3 punti mentre i Citizens si presentano a questa super sfida con 5 vittorie in fila, tra cui quella del Bernabeu in Champions contro il Real Madrid e freschi della vittoria della EFL Cup. Gli esperti di Sisal Matchpoint assegnano il derby alla squadra di Guardiola, avanti a 1.62, più difficile la vittoria dei padroni di casa che sale a 4.25, il pareggio si gioca a 4.25. In linea con il pronostico gli scommettitori, il 75% ha scelto il segno 2 nel match. Si affrontano due tra le migliori difese della Premier, lo United ha subito solo 30 gol e si classifica come la quarta migliore in campionato, il City ha fatto leggermente meglio con 29 reti incassate. Il match però, promette spettacolo con il Gol a 1.62 e l'Over 2.50 a 1.60. Il finale di 0- 2 si gioca a 9.00 mentre il principale indiziato ad aprire le marcature è Aguero, a 4.50. (ANSA).