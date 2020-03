Coronavirus: Mondiali mezza maratona rinviati al 17 ottobre

ROMA, 06 MAR - I Mondiali di mezza maratona in programma domenica 29 marzo a Gdynia, in Polonia, sono stati rinviati al 17 ottobre a causa del diffondersi dell'epidemia del Coronavirus. Lo rende noto World Athletics, ente mondiale dell'atletica, specificando che la decisione è stata presa su richiesta del sindaco della città polacca e degli organizzatori. "L'evolversi degli eventi e le restrizioni ai viaggi attuate in molti paesi rendono impossibile lo svolgimento dell'evento nella data prevista", è scritto in un comunicato. (ANSA).