Golf: Pepperell, ancora una squalifica

ROMA, 06 MAR - Dopo quella nel Turkish Airlines 2019 è arrivata un'altra squalifica per Eddie Pepperell, fuori anche dal Commercial Bank Qatar Masters, torneo dell'European Tour in corso a Doha. Il britannico è diventato certamente il golfista più bizzarro del massimo circuito continentale. Al 63/o posto nel ranking mondiale, il 33enne di Nuneaton (contea del Warwickshire) è stato squalificato dagli organizzatori dell'evento per aver firmato uno score corretto nel punteggio totale ma con degli errori nelle singole buche. "Le regole sono regole - ha spiegato l'inglese su twitter - e accetto le decisioni al 100%. Sono però fortemente deluso". In realtà Pepperell è stato punito per via di alcune dimenticanze. Lo score firmato (parziale di 71, par) comprendeva infatti sbavature in due diverse buche dove l'inglese ha scritto numeri difformi alla realtà. Prima le palline a disposizione finite nel Turkish Airlines (torneo Rolex Series) - con la scena che tanto ha ricordato il film 'Tin Cup' con Kevin Costner protagonista - con tanto di ritorno negli spogliatoi. Ora l'episodio del Qatar. Continuano le avventure - e le squalifiche - sul green di Pepperell. (ANSA).