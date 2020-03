Coronavirus: Taekwondo, salta torneo Milano qualifiche Tokyo

ROMA, 05 MAR - Stop anche al taekwondo, per l'emergenza coronavirus: salta infatti il torneo di Milano che a fine aprile rappresentava l'ultima occasione di qualificazione a Tokyo 2020 per gli atleti europei, per le quali ora la gara dovra' essere rischedulata in altra sede. Il presidente Fita, Angelo Cito, comunicandolo ai tesserati del taekwondo, ha anche informato tutte le societa' che la Fita rinuncia alle tasse sui tesseramenti per tutto il periodo di emergenza con l'invito di reinvestire le cifre sulla sicurezza igienico-sanitaria nelle palestro. "Al fine di contenere al massimo il propagarsi del contagio da Coronavirus - scrive Cito in una lettera a maestri, atleti appassionati di taekwondo- la FITA purtroppo ad oggi non può garantire che la qualificazione si possa svolgere senza problemi e con la giusta serenità, come ci viene comprensibilmente richiesto da parte dei paesi e soprattutto degli Atleti interessati. Servirebbe più tempo per poter assicurare tutto questo, tempo che, purtroppo, visto l'approssimarsi delle Olimpiadi, non abbiamo. Pertanto ritengo necessario ed opportuno rinunciare all'organizzazione dell'evento in favore di un altro Paese che possa offrire tutte le garanzie richieste. E' stata una decisione sofferta, ma necessaria e condivisa con la federazione europea, la federazione mondiale e il CONI". La Fita, aggiunge Cito, ha poi deciso che "le società sportive non dovranno versare alcuna tassa di tesseramento per gli atleti, fino al termine dello stato d'emergenza", e i relativi fondi dovranno essere usati "per garantire la massima sicurezza sanitaria nell'ambito delle palestre, contribuendo così a tutelare ancor di più i nostri atleti". (ANSA).