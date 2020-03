Golf: il ritorno di McDowell, "sogno la Ryder Cup"

ROMA, 05 MAR - Un sogno chiamato Ryder Cup 2020. Graeme McDowell dopo aver riassaporato il successo sull'European Tour a 6 anni di distanza dall'ultima volta con l'impresa al Saudi International, punta la super-sfida di settembre (25-27) tra Europa e Usa nel Wisconsin. "Non so quale delle ultime due edizioni -ha detto il nordirlandese- sia stata più dura: nel 2016 (Chaska, Minnesota, ndr) ho guardato l'evento dal divano di casa, mentre nel 2018 (Parigi, ndr) da vicecapitano ho sofferto e gioito con una radiolina in mano. Ora sogno di tornare protagonista sul campo". "G-Mac", il soprannome del 40enne di Portrush, ha disputato 4 edizioni consecutive della Ryder Cup (competizione biennale) tra il 2008 e il 2014 collezionando 3 vittorie e 1 sconfitta. "Ho ricordi meravigliosi e quelle furono tra le esperienze sportive più belle della mia vita". Dall'ascesa alla caduta. Nel 2018 il crollo, col campione dell'US Open 2010 (vincitore anche dell'Open d'Italia 2004) fuori tra i primi 200 players al mondo. Poi la reazione e il ritorno al successo fino al rientro nella Top 50. "Ho lavorato molto per tornare su questi livelli - ha spiegato ancora McDowell - e sarebbe fantastico giocare la prossima Ryder. Voglio andare nel Wisconisn e farò di tutto per guadagnarmi un posto nella squadra di Padraig Harrington che, sono sicuro, sarà un capitano fantastico". (ANSA).