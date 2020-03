Tennis: C.Davis; Barazzutti, spiace che Sinner non ci sia

CAGLIARI, 4 MAR - "L'assenza di Sinner? Io avevo chiesto di convocarlo e da capitano non posso che dire che mi dispiace che non sia qui. I suoi programmi non coincidono con la Davis: è una decisione che rispettiamo". Così il capitano della nazionale italiana di tennis, Corrado Barazzutti, ha risposto ai giornalisti, in conferenza stampa a Cagliari, sulla mancata partecipazione dell'astro nascente del tennis italiano all'incontro di Coppa Davis contro la Corea del Sud in programma venerdì 6 e sabato 7 sui campi in terra rossa del Tc Cagliari. (ANSA).