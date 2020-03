Coppa Italia: Napoli-Inter sul filo dell'equilibrio

ROMA, 03 MAR - Dubbi e polemiche sul calendario scuotono le fasi calde del campionato di Serie A, ma il ritorno della prima semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, domani, rimane confermato. Le squadre arrivano riposate, seppur senza successi nei precedenti match: il Milan è fermo al pareggio in casa con la Fiorentina, mentre la Juve arriva dal ko col Lione in Champions. Sono gli stessi tifosi ad esprimersi sull'esito, rispondendo al sondaggio di Planetwin365 nettamente in favore della vittoria bianconera (61%), mentre sul successo dei rossoneri si pronuncia solo il 16%. Molto vicine le previsioni dei quotisti, 1,55 per la Juve dopo il pareggio 1-1 all'andata e 6.10 per il Milan. Giovedì, invece, sarà il turno dell'altra semifinale, tra Napoli e Inter. Entrambe le squadre si presentano all'incontro con una vittoria alle spalle: 2-1 Napoli contro il Torino e 2-1 Inter contro il Ludogorets in Europa League. Per gli analisti di Planetwin365, leggermente favoriti sono i partenopei (2,56), grazie alla vittoria nel match d'andata per 1-0, sui milanesi (2,67). Sul lungo termine, la lavagna dei quotisti vede la Juve sempre favorita per la vittoria finale (1,80). Al secondo posto c'è il Napoli (2,90). Infine, proprio i nerazzurri (6,50) chiudono il podio dei possibili papabili vincitori. (ANSA).