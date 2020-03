Coppa Italia: Milan; Donnarumma ko, salta la Juve

MILANO, 03 MAR - Gianluigi Donnarumma salta il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Il portiere del Milan non sarà convocato per la sfida di domani contro la Juventus: il processo di guarigione della caviglia sinistra infortunata a Firenze, apprende l'ANSA da fonti del club, non è ancora completato e necessita di un ulteriore periodo di cure. Al suo posto giocherà Begovic. Pioli sarà senza gli squalificati Castillejo, Ibrahimovic e Hernandez ma recupera Kjaer. La squadra è in partenza verso Torino in pullman. (ANSA).