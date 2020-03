Golf: Molinari cerca riscatto, "i ko benzina per successo"

ROMA, 03 MAR - "Nel golf ci sono molte più sconfitte che vittorie". Francesco Molinari a un anno dalla sua ultima impresa si prepara a difendere il titolo nell'Arnold Palmer, torneo del PGA Tour in programma in Florida da giovedì a domenica. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport il campione azzurro ricorda l'impresa del 2019 e il premio-partita caratterizzato da "un hamburger gigante" mangiato insieme al suo ex caddie, lo spagnolo Pello Iguaran. "Perché ai party ai base di champagne - spiega - preferisco i festeggiamenti con le persone che hanno contribuito ai miei successi". Dopo i trionfi del 2018 (tra Open Championship, Ryder Cup e Race to Dubai) il piemontese cominciò anche il 2019 alla grande con l'exploit a Orlando nel torneo dedicato al grande Palmer, l'uomo che sdoganò il golf (vincitore di 7 Major tra il 1958 e il 1964) morto poi il 25 settembre 2016. Un exploit show arrivato a un mese del Masters Tournament dove "Laser Frankie" ha sfiorato la più grande impresa della sua carriera prima di cedere nel finale, favorendo così l'impresa di Tiger Woods. La debacle ad Augusta sembra aver segnato "Chicco" Molinari che con la Gazzetta non affronta il discorso Masters ma spiega come "l'analizzare le sconfitte sia importante perché queste rappresentano la benzina che ti spinge a lavorare sodo per il successo. Il golf - spiega ancora Molinari - è una scuola di vita e lo sport che più di tutti ti aiuta a separare le emozioni dalla ragione". (ANSA).