Golf: Open Championship 2023 a Troon, in Scozia

ROMA, 03 MAR - L'Open Championship 2023 per la decima volta nella sua storia si giocherà al Royal Troon Golf Club di Troon, in Scozia. La 152esima edizione del Major più antico del golf (la prima si giocò nel 1860) andrà nuovamente in scena nell'Ayrshire meridionale, a sud-ovest di Glasgow, dopo quella del 2016 vinta dallo svedese Henrik Stenson (vicecampione olimpico ai Giochi di Rio), che superò al fotofinish l'americano Phil Mickelson. "Non vediamo l'ora di festeggiare un altro traguardo storico di questo torneo". Queste le dichiarazioni di Martin Slumbers, amministratore delegato di R&A, l'autorità competente del golf in tutto il mondo, fatta eccezione per Stati Uniti e Messico (dove c'è la USGA). L'evento si giocherà dal 20 al 23 luglio 2023 e si tratterà di un evento storico. Il Royal Troon GC ha ospitato nel 1923, per la prima volta nella sua storia, l'appuntamento Major conquistato all'epoca da Arthur Havers, che sconfisse di un colpo Walter Hagen. Cento anni dopo il torneo del Grande Slam (vinto nel 2018 dall'azzurro Francesco Molinari) si giocherà sullo stesso campo di allora. (ANSA).