Coronavirus: golf, PGA Tour rafforza cautele ma non si ferma

ROMA, 03 MAR - L'emergenza coronavirus non ferma il PGA Tour. L'organizzazione che cura i principali tour professionistici di golf negli Stati Uniti rafforza i protocolli per la salvaguardia della salute di giocatori e spettatori, "che viene - si legge in un comunicato diffuso - al primo posto", ma per il momento non apporta alcuna variazione al calendario. Lo show va avanti, nonostante le tante difficoltà . Recentemente il board ha deciso di ritardare l'inizio della stagione del PGA Tour Serie-China. Il tutto mentre l'European Tour e il LPGA Tour hanno deciso rispettivamente di rinviare diversi eventi per via dell'emergenza epidemiologica. (ANSA).